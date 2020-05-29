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22:19 29.05.2020

"Интерпайп НТЗ" скорректировал финрезультаты за I кв.-2020 в сторону значительного ухудшения - до 256 млн грн убытка

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ПАО "Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод" ("Интерпайп НТЗ", Днепр), по уточненным данным, завершило январь-март текущего года с чистым убытком 255,882 млн грн, тогда как в аналогичном периоде прошлого года получило чистую прибыль 812,734 млн грн.

Согласно обновленному промежуточному отчету компании в пятницу, чистый доход за этот период сократился на 8,7% - до 3 млрд 115,610 млн грн, как и было обнародовано в предыдущем варианте отчете.

Нераспределенная прибыль к концу первого квартала 2020 года составила 3 млрд 638,536 млн грн.

Ранее в промежуточном отчете "Интерпайп НТЗ", обнародованном 30 апреля 2020 года констатировалось, что предприятие по итогам января-марта текущего года получило чистую прибыль в размере 4,987 млн грн при чистом доходе 3 млрд 115,610 млн грн.

Как сообщалось, "Интерпайп НТЗ" в 2019г нарастил чистую прибыль в 3,5 раза по сравнению с 2018 годом - до 3 млрд 562,296 млн грн, нераспределенная прибыль к концу года составила 3 млрд 875,453 млн грн.

"Интерпайп НТЗ" производит прямошовные сварные трубы диаметром от 152 до 530 мм. Его производственные мощности превышают 850 тыс. тонн.

По данным НДУ на четвертый квартал 2019 года, в собственности ООО "Интерпайп Украина" находится 12,0902% его акций, KLW Limited (Кипр) – 60% и Interpipe Limited (Кипр) – 21,84%.

"Интерпайп" – международная вертикально интегрированная трубно-колесная компания, входящая в десятку крупнейших в мире производителей бесшовных труб и является третьим по величине производителем цельнокатаных железнодорожных колес в мире.

В структуре компании пять промышленных активов: "Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод (НТЗ)", "Интерпайп Новомосковский трубный завод (НМТЗ)", "Интерпайп Нико-Тьюб", "Днепропетровский Втормет" и электросталеплавильный комплекс "Днепросталь" под брендом "Интерпайп Сталь".

Конечным собственником Interpipe Limited является украинский бизнесмен Виктор Пинчук и члены его семьи.

Уставный капитал ПАО "Интерпайп НТЗ" составляет 100 млн грн, номинал акции – 0,25 грн.

Теги: #интертайп #прогноз #украина
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