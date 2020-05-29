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21:17 29.05.2020

Президент подписал закон об усилении защиты телекоммуникационных сетей

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Президент подписал закон об усилении защиты телекоммуникационных сетей

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об усилении защиты телекоммуникационных сетей" № 600-ІХ, который Верховная Рада приняла 13 мая 2020 года.

"Принятие этого закона будет способствовать безопасности государства, стабильному функционированию и обеспечению телекоммуникационными услугами органов государственной власти, защите собственности операторов, провайдеров телекоммуникаций, реализации программы "Государство в смартфоне" и других государственных программ по цифровизации услуг. Принятие документа также будет способствовать эффективности проведения расследований и раскрытию преступлений правоохранительными органами", - сообщает в пятницу пресс-служба главы государства.

 Закон усиливает уголовную и административную ответственность за повреждение, разрушение составляющих телекоммуникационной сети.

 Вносятся изменения в ст. 147 Кодекса Украины об административных правонарушениях, согласно которым нарушение правил охраны телекоммуникационных сетей или повреждения телекоммуникационной сети влекут за собой применение штрафа к гражданам от 100 до 200 необлагаемых минимумов доходов и на должностных лиц – от 300 до 400 необлагаемых минимумов доходов граждан.

 Закон вносит изменения в ст. 360 Уголовного кодекса Украины, согласно которым умышленное повреждение или разрушение телекоммуникационной сети, технических средств телекоммуникации или сооружений связи, наказывается штрафом от 1 тыс. до 3 тыс. необлагаемых минимумов доходов или общественными работами на срок до 120 часов, либо ограничением свободы на срок от 1 до 3 лет. Повторные действия наказываются штрафом от 3 тыс. до 10 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан или лишением свободы на срок от 3 до 5 лет.

 

  

Теги: #президент #украина #закон
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