События

21:05 29.05.2020

На Харьковщине экс-начальник управления Госкомзема пойдет под суд за незаконную передачу в частную собственность земель НИИ

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На Харьковщине экс-начальник управления Госкомзема пойдет под суд за незаконную передачу в частную собственность земель НИИ

Обвинительный акт в отношении бывшего начальника управления Госкомзема в Дергачевском районе Харьковской области, подозреваемого в злоупотреблении властью (ч.2 ст.364 УК Украины) и служебном подлоге (ч.2 ст.366 УК Украины), направлен в суд.

"Установлено, что 28 декабря 2008 года начальник управления Госкомзема в Дергачевском районе Харьковской области, злоупотребляя своим служебным положением и используя служебный подлог, согласовал выводы о возможности передачи в собственность пяти гражданам земельных участков в селе Лужок на территории Малоданиловского поселкового совета", - сообщает отдле коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

По данным досудебного следствия, подозреваемый указал, что эти участки относятся к землям жилищной и общественной застройки, хотя достоверно знал, что они относятся к лесному фонду Научно-исследовательского института лесного хозяйства и агролесомелиорации и являются землями лесного фонда. Согласие на изъятие этих земель из собственности государства НИИ не предоставлял.

Ущерб, нанесенный таким образом государству, оценивается в сумму около 780 тыс.грн.

Теги: #криминал #харьков #чиновник
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