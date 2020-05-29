Во Львовской области спасатели ликвидировали пожар в здании школы

В г.Старый Самбор Львовской области спасатели ликвидировали пожар в двухэтажном здании школы, пострадавших нет, сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

"29 мая в 19:43 в г.Старый Самбор по ул.Дашо, 2, в двухэтажном здании (размером 15х10 м) общеобразовательной школы в перекрытии между первым и вторым этажом возник пожар", - сказано в сообщении ГСЧС на странице в Фейсбуке.

В 20:14 пожар был локализован на площади 25 м кв, а в 20:34 – ликвидирован.

Отмечается, что жертв и пострадавших нет.

Всего к тушению были привлечены 15 чел. и 4 ед. техники.