ДТЭК отрицает обвинения НКРЭКУ в манипуляциях и требует справедливого расследования

Энергохолдинг ДТЭК отрицает обвинения в свой адрес со стороны Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) относительно манипуляций на рынке "на сутки вперед" (РСВ) и требует от регулятора справедливого и публичного расследования этих фактов.

"Как противник ручного, непрофессионального, административного вмешательства в управление отраслью, ДТЭК требует от НКРЭКУ справедливого и публичного расследования фактов системных манипуляций на рынке электроэнергии, принятия профессиональных решений для стабилизации ситуации в энергетике в интересах Украины и обеспечения энергобезопасности страны", – говорится в заявлении ДТЭК в пятницу вечером.

По мнению компании, эти манипуляции заключаются в подаче участниками рынка заявок на продажу несуществующих объемов электроэнергии, что приводит к умышленному демпингу для получения неконкурентных преимуществ отдельными игроками рынка за счет госкомпаний.

"Именно по этой причине в мае 2020 года объем ценовых заявок с ценой 55 коп за кВт-ч, что ниже себестоимости производства всех генерирующих компаний, вырос в 16 раз – с 3 млн кВт-ч до 50 млн кВт-ч в сутки", – приводит расчеты ДТЭК.

В компании подчеркнули, что масштабные манипуляции с ценой и объемами заявок на продажу происходят при полном бездействии со стороны НКРЭКУ.

В то же время манипуляции на РСВ и искусственные цены на э/э угрожают бесперебойным поставкам электроэнергии реальным потребителям, что в результате приводит к сокращению участников на этом сегменте рынка, считают в энергохолдинге.

"Во избежание ситуации с обесточиванием потребителей, поставщики электроэнергии перешли к закупке электроэнергии у реальных производителей на рынке двусторонних договоров, минуя спекулянтов и "торговцев воздухом", – разъяснили в ДТЭК.

Как сообщалось, НКРЭКУ объяснила резкое снижение цены на электроэнергию на рынке "на сутки вперед" (РСВ) 25-26 мая действиями группы ДТЭК. Во избежание манипуляций регулятор планирует принять решение об определении минимальных цен на РСВ на уровне 980 грн/МВт-ч в дневной период и 567 грн/МВт-ч в ночной период.

Средневзвешенная цена э/э на РСВ в период 25-28 мая снизилась до 911,4 грн/МВт-ч, на 29 мая составила 659,7 грн/МВт-ч. В период с 1 апреля по 24 мая цена в среднем составляла 1289 грн/МВт-ч.