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19:37 29.05.2020

ГБР сообщило экс-главе набсовета "Вектор Банка" о подозрении в "выводе" из финучреждения 28 млн грн

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ГБР сообщило экс-главе набсовета "Вектор Банка" о подозрении в "выводе" из финучреждения 28 млн грн

Следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований сообщили о подозрении по завладению чужим имуществом на сумму более 28 млн грн экс-главе наблюдательного совета "Вектор Банка".

"Установлено, что с 2015 года должностные лица банка, в частности председатель наблюдательного совета, начали механизм противоправной деятельности, по которым работниками банка выдавались кредиты подконтрольным субъектам хозяйственной деятельности. В дальнейшем, путем составления фиктивных договоров купли-продажи ценных бумаг, полученные таким образом кредитные средства перечислялись на счета связанных с банком субъектов предпринимательской деятельности, выводились в наличность и присваивались участниками преступной схемы", - сообщает в пятницу пресс-служба ГБР.

По результатам деятельности указанной схемы должностные лица банка завладели средствами в сумме более 28 млн грн.

"В случае доказательства вины, подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества", - добавили в ГБР.

Теги: #гбр #вектор_банк #подозрение
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