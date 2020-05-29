СБУ разоблачила злоупотребления на более 500 млн грн при строительстве дорог госзначения

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили злоупотребления на сумму более 500 млн грн при строительстве в 2018-2019 годах дорог общего пользования государственного значения.

Как сообщает пресс-центр СБУ, по версии следствия, для победы в публичных закупках менеджмент ряда крупных дорожно-строительных компаний использовал поддельные документы о якобы надлежащем качестве стройматериалов.

"Вследствие чего при выполнении дорожных работ коммерсанты использовали более дешевые асфальтобетонные смеси ненадлежащего качества. Это противоречило условиям заключенных подрядчиками договоров с подразделениями "Укравтодора", - отметили в ведомстве .

Сейчас в рамках начатого уголовного производства, правоохранители проводят обыски в 9 регионах в офисах дорожно-строительных компаний. Продолжаются следственные действия.