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19:35 29.05.2020

СБУ разоблачила злоупотребления на более 500 млн грн при строительстве дорог госзначения

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СБУ разоблачила злоупотребления на более 500 млн грн при строительстве дорог госзначения

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили злоупотребления на сумму более 500 млн грн при строительстве в 2018-2019 годах дорог общего пользования государственного значения.

Как сообщает пресс-центр СБУ, по версии следствия, для победы в публичных закупках менеджмент ряда крупных дорожно-строительных компаний использовал поддельные документы о якобы надлежащем качестве стройматериалов.

"Вследствие чего при выполнении дорожных работ коммерсанты использовали более дешевые асфальтобетонные смеси ненадлежащего качества. Это противоречило условиям заключенных подрядчиками договоров с подразделениями "Укравтодора", - отметили в ведомстве .

Сейчас в рамках начатого уголовного производства, правоохранители проводят обыски в 9 регионах в офисах дорожно-строительных компаний. Продолжаются следственные действия.

 

Теги: #дороги #строительство #злоупотребления
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