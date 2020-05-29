События

19:06 29.05.2020

Запуск нового американского пилотируемого корабля Crew Dragon может не состояться и 31 мая

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Запуск нового американского пилотируемого корабля Crew Dragon может не состояться и 31 мая

Из-за сохраняющейся непогоды в районе космодрома на мысе Канаверал третья запасная попытка запуска 31 мая нового американского пилотируемого космического корабля Crew Dragon компании SpaceX может также не состояться, следует из данных метеопрогноза ВВС США.

Как сообщалось, первоначально планировавшийся в среду старт на орбиту первого за последние девять лет американского пилотируемого корабля с двумя астронавтами на борту из-за непогоды был отменен за 15 минут до пуска и перенесен на 30 мая. Шанс на благоприятные метеоусловия для запуска тогда составлял 50%.

В настоящее время планируется предпринять повторную попытку запуска в субботу, 30 мая в 15:22 по времени Восточного побережья США (22:22 по Киеву). Однако погодные условия также лишь на 50% благоприятствуют его проведению.

По последнему прогнозу 45-й авиационной эскадрильи Космического командования ВВС США, обслуживающей космодром на мысе Канаверал в штате Флорида, в воскресенье, когда предусмотрена третья попытка для запуска, погода будет благоприятствовать проведению старта только на 60%. Это связано с продолжающимися в районе космодрома проливными дождями и кучево-дождевыми облаками.

По данным американских метеопрогнозов, более благоприятствующие условия для проведения запуска появятся в июне с наступлением сухой погоды.

Crew Dragon, на котором должны отправиться в полет на Международную космическую станцию (МКС) астронавты-ветераны Даглас Харли и Роберт Бенкен, должен стать первым американским пилотируемым кораблем, запущенным с территории США с 2011 года, когда была прекращена программа полетов шаттлов.

Запуск осуществляется в рамках контракта между NASA и SpaceХ по созданию корабля и ракеты-носителя для осуществления коммерческих полетов на орбиту.

Нынешняя миссия Crew Dragon является последним крупным испытанием корабля перед его сертификацией NASA для осуществления регулярных коммерческих пилотируемых полетов на МКС. В марте 2019 года такой же корабль совершил первый успешный испытательный полет на станцию в беспилотном режиме.

С 2011 года астронавты NASA доставляются на МКС российскими кораблями "Союз", за места на котором американское космическое агентство платит России.

Теги: #сша #космос #корабль #запуск
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