Стрельба в Броварах произошла из-за распределения пассажиропотока, задержаны уже 24 человека - полиция

Правоохранители на данный момент задержали 24 участников стрельбы в г.Бровары Киевской области, установлено, что конфликт произошел из-за распределения пассажиропотока, сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области.

"Установлено, что по направлению "Бровары-Киев" работает маршрут 701, который обслуживает броварское ООО "Союзавто", и маршрут 706 ООО "Евроавтоальянс", владельцами которого являются предприниматели из Киева", - говорится в сообщении полиции на странице в Фейсбуке.

Также во время проведения оперативных мероприятий полиция установила, что правонарушители приехали с оружием в Бровары утром, 29 мая, в период с 6:30 до 7:00 со стороны Киева.

Правоохранители напомнили, что на месте происшествия изначально были задержаны 11 вооруженных мужчин. Впоследствии на территории Винницкой и Житомирской области задержаны еще 13 участников вооруженного конфликта.

"После проведения первоочередных следственных действий подтвердилась информация, что стрельба в Броварах произошла из-за распределения пассажиропотока", - сказано в сообщении.

Следственно-оперативные мероприятия по установлению и задержанию других участников происшествия продолжаются.

Как сообщалось, 29 мая утром в Броварах произошел конфликт между предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками, и нелегальными перевозчиками. По информации замглавы МВД Антона Геращенко, три участника перестрелки получили ранения из травматического оружия.

Изначально сообщалось об 11 задержанных. На территории Киевской области введен план-перехват из-за перестрелки. Позже появилась информация о задержании в Винницкой и Житомирской области еще 10 человек, причастных к конфликту.

Следователи по данному факту начали три уголовных производства: хулиганство, совершенное группой лиц с применением оружия, умышленное уничтожение или повреждение имущества и незаконное обращение с оружием.

Позже действия участников конфликта были дополнительно квалифицированы правоохранителями как покушение на убийство двух и более лиц.