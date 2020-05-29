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18:09 29.05.2020

Российские наемники 5 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе в пятницу

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Российские наемники 5 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе в пятницу

Российские наемники в пятницу, 29 мая, пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

"В течение 29 мая вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие", - сказано в сообщении шатаб ООС на странице в Фейсбуке.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", недалеко от н.п.Богдановка и н.п.Невельского противник вел огонь по украинским военнослужащим из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а по защитникам н.п.Старогнатовка - из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

Кроме того, вблизи н.п.Лебединского был зафиксирован вражеский огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" неподалеку н.п.Крымского российские наемники обстреляли оборонительные укрепления Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"С начала сегодняшних суток потерь среди наших защитников результате вражеских обстрелов нет",- отметили в штабе ООС.

На участках разведения №1, №2 и №3 режим "Тишина" придерживался.

Теги: #оос
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