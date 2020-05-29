Двое сотрудников спецслужб РФ подозреваются в подстрекательстве граждан Украины к совершению госизмены

Под процессуальным руководством Департамента преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, Офиса генерального прокурора на основании собранных доказательств двум гражданам Российской Федерации сообщено о подозрении в подстрекательстве граждан Украины к совершению государственной измены по предварительному сговору группой лиц.

Как сообщает в пятницу пресс-служба Офиса генпрокурора, о подозрении сообщено офицеру 3-го оперативного отдела 316-го разведывательного Центра Главного управления Генерального штаба ВС РФ и сотруднику ФСБ РФ.

"По данным следствия, сотрудники спецслужб РФ в 2016-2019 годах привлекли к конфиденциальному сотрудничеству двух граждан Украины с целью сбора сведений военного характера по Вооруженным силам Украины для проведения деятельности в ущерб суверенитету, территориальной целостности, неприкосновенности и обороноспособности Украины", - говорится в сообщении.

В Офисе подчеркивают, что установленные факты вербовки граждан Украины сотрудниками спецслужб РФ свидетельствуют о продолжении ведения страной-агрессором подрывной деятельности против Украины.

Максимальное наказание по инкриминируемым россиянам статьям предусмотрено в виде лишения свободы до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется Главным следственным управлением Службы безопасности Украины. Оперативное сопровождение обеспечивается Департаментом контрразведки СБ Украины.