В Украине с 1 июня может быть возобновлена работа учреждений внешкольного образования

В областях Украины, где будет введено смягчение карантинных мер, с 1 июня сможет быть возобновлена работа учреждений внешкольного образования, сообщает Министерство образования и науки.

"С 1 июня учреждения внешкольного образования могут возобновить работу в регионах, где будет введено ослабление противоэпидемических мероприятий. В учреждениях внешкольного образования разрешено проводить занятия в группах до 10 человек и запрещены массовые мероприятия", - говорится в сообщении пресс-службы министерства.

В ведомстве подчеркивают, что начать работу смогут учреждения внешкольного образования только тех регионов, где местные власти примут решение об ослаблении карантина. Решение об открытии конкретного заведения принимает его учредитель или собственник.

"Открытые учреждения внешкольного образования должны обеспечивать соблюдение санитарных и противоэпидемиологических мероприятий, рекомендованных Министерством здравоохранения Украины. В учреждениях дополнительного образования должны установить такой график работы, чтобы избегать скоплений детей", - отмечают в Минобразования.

В частности, для организации безопасного образовательного процесса в учреждениях внешкольного образования министерство рекомендует: обеспечить соблюдение социальной дистанции не менее 1,5 м при групповых занятиях; по возможности проводить занятия на свежем воздухе; придерживаться масочного режима, проветривать помещение, обеспечить дезинфекцию поверхностей и выполнять другие противоэпидемические мероприятия.