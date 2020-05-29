В Кировоградской области при сбое работы подъемника шахты пострадали 6 человек

Правоохранители расследуют обстоятельства чрезвычайного происшествия на одной из шахт Кировоградской области, в результате которого были травмированы шесть человек, сообщает сектор коммуникации полиции Кировоградской области.

"Сообщение о сбое в системе подъемного механизма лифтового оборудования на одной из шахт поступило в полицию сегодня, 29 мая, около 7:30. По информации руководства предприятия, рабочая смена, которая поднималась из штольни и находилась внутри кабины подъемника, не смогла выбраться на поверхность", - говорится в сообщении.

Так, на место происшествия вызвали спасателей, которые помогли людям подняться на поверхность. В результате происшествия телесные повреждения получили шесть граждан, которых каретой скорой помощи доставили в лечебное учреждение.

"Состояние двух из них врачи оценивают как тяжелое", - отметили в полиции.

По данному факту информация внесена в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) по ч.2 ст.272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса Украины.

Обстоятельства происшествия выясняют следователи.