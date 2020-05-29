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17:47 29.05.2020

Украинские истребители и бомбардировщики ВВС США провели воздушное патрулирование в небе Украины

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Украинские истребители и бомбардировщики ВВС США провели воздушное патрулирование в небе Украины

По сообщению Воздушных сил Вооруженных сил Украины, в пятницу бомбардировщики ВВС США B-1B Lancer пересекли воздушное пространство Украины, где к ним пристроились и сопровождали по заданному маршруту истребители украинских Воздушных сил - Су-27 и МиГ-29.

"Украинские летчики подхватили эстафету от польских пилотов, а само мероприятие по воздушному патрулированию имеет плановый характер для достижения взимосовмещения стран НАТО и ключевых партнеров Альянса", - сообщается в пятницу на странице Минобороны Украины на странице в соцсети Фейсбук.

Бомбардировщики ВВС США B-1B Lancer вылетели с американской авиабазы Елсворд, перелетели через Атлантику, территорию нескольких европейских стран в том числе Республики Польша и Украины.

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Теги: #сша #авиация #украина
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