Киевского застройщика и его соучастника подозревают в растрате более 2,6млн грн

Пол процессуальным руководством Офиса генерального прокурора киевскому застройщику и его соучастнику - руководителю подконтрольного ему предприятия, сообщили о подозрении в растрате более 2,6млн грн путем злоупотребления служебным положением (ч. 5 ст. 191 УК Украины).

"Кроме того, застройщика подозревают в составлении заведомо ложного официального документа, повлекшем тяжкие последствия, совершенном организованной группой (ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 УК Украины)", - говорится в сообщении Офиса генпрокурора в пятницу.

По данным следствия, застройщик в соучастии с другими лицами в 2004-2013 годах приобрел доли в уставных капиталах ряда предприятий. С помощью этих предприятий они самовольно захватили земельные участки под строительство 40 объектов, которое осуществлялось без соответствующих разрешительных документов.

Установлено, что участники преступной организации растратили чужое имущество, а именно: под видом реконструкции, которую на самом деле не совершали, снесли расположенный на земельном участке по улице Петропавловской в г.Киеве нежилое помещение, находившееся на балансе ГП "Государственный научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт инновационных технологий в энергетике и энергосбережении" , что находилось в ведомстве Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины, и возвели на его месте многоэтажный жилой комплекс. Указанными действиями они причинили Министерству более 2,6млн грн ущерба.

"27 мая 2020г следственным судьей Печерского районного суда Киева предоставлено разрешение на задержание застройщика с целью его привода для участия в рассмотрении ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей его соучастнику", - рассказали в Офисе генпрокурора.