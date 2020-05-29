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15:42 29.05.2020

Чернобыльскую зону снова открывают для туристов при условии соблюдения карантинных ограничений

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Чернобыльскую зону снова открывают для туристов при условии соблюдения карантинных ограничений

Чернобыльская зона снова открывается для туристов, соощает пресс-служба Государственного агенства Украины по управлению зоной отчуждения (ГАЗО) в Facebook.

Согласно с приказом ГАЗО, на территории зоны отчуждения разрешается проведение массовых мероприятий, в частности посещение с целью ознакомления, с учетом действующих карантинных ограничений.

Обязательными условиями для посещения зоны отчуждения является прохождение температурного скрининга во время посадки в автобус и на КПП "Дитятки", наличие у пассажиров масок или респираторов, одноразовых перчаток и антисептических средств для обработки рук, а также соблюдение социальной дистанции.

К посещению не будут допущены лица с температурой тела выще 37,2 или с симптомами респираторных заболеваний. В случае, если во время проведения температурного скрининга на КПП "Дитятки" будет обнаружено лица с повышенной температурой или признаками респираторных заболеваний, в зону отчуждения не будет допущена вся группа.

Кроме того, сообщается, что в период адаптивного карантина будет действовать только один маршрут - с. Залесье, г. Чернобыль, г. Припять, объект "Чернобыль-2", с. Копачи и смотровая площадка ЧАЭС. Численность групп для посещения не может превышать 10 человек. Движение групп будет осуществляться по фиксированному графику с момента прибытия и до завершения визита.

Также в период 4-5 июня будет проведен пресс-тур. ГАЗО разрабатывает условия аккредитации и маршрут движения журналистов.

Теги: #чернобыльская_зона #туристы
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