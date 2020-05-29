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15:06 29.05.2020

В Винницкой и Житомирской областях задержаны 10 участников конфликта в Броварах

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В Винницкой и Житомирской областях задержаны 10 участников конфликта в Броварах

Патрульные полицейские в Житомирской и Винницкой областях задержали десятерых участников конфликта с перестрелкой, которые произошли в пятницу утром в г.Бровары Киевской области, сообщает департамент коммуникации Министерства внутренних дел Украины.

"Патрульные в Житомирской и Винницкой областях задержали еще 10 участников криминальных разборок в Броварах. Общее количество задержанных достигло уже 21-го", - сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

Он также добавил, что полиция продолжает устанавливать всех лиц, причастных к черному переделу рынка транспортных перевозок в Киевской области.

Как сообщалось, в Броварах произошел конфликт между предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками, и нелегальными перевозчиками. По информации замглавы МВД Антона Геращенко, три участника перестрелки получили ранения из травматического оружия.

Изначально сообщалось об 11 задержанных. На территории Киевской области введен план-перехват из-за перестрелки. Позже появилась информация в Житомирской области пятерых участников конфликта, которые ехали в одном автомобиле, а затем министр внутренних дел Украины Арсен Аваков доложил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что задержаны 20 человек, причастных к конфликту.

Полиция сообщала об открытии трех уголовных производств по разным статьям.

Теги: #бровары #перестрелка #перевозчики #полиция
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