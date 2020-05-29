В Греции 1 июня откроются все круглогодичные отели, которые закрывались из-за пандемии коронавируса, 15 июня заработают все виды объектов размещения, сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в пятницу в представительстве Греческой национальной туристической организации (GNTO).

"В соответствии с протоколами здоровья, которые должны применяться во всех отелях Греции, 1 июня могут открыться все круглогодичные отели, которые были закрыты с тех пор, как страна впервые объявила карантин. На 15 июня запланировано открытие всех других типов объектов размещения туристов (сезонных отелей и курортов)", - сказали в GNTO.

Там сообщили, что протоколы обязательны для исполнения во всех отелях, независимо от их классификации, и включают множество требований. Среди них, например - обязательное назначение координатора по вопросам здравоохранения для контроля за соблюдением протокола и отдельных лиц для контроля каждого подразделения отеля. Во всех гостиницах должен работать дежурный врач, знакомый с инструкциями по проверке гостей, у которых будет заподозрен коронавирус.

Все сотрудники должны знать, как передается вирус Covid-19, быть готовы предоставить информацию гостям, пройти обучение методам дезинфекции, соблюдать правила личной гигиены. Отель должен предоставить каждому сотруднику средства индивидуальной защиты.

Отели должны сохранять информацию о сотрудниках и гостях в специальном журнале, чтобы связаться с ними, если коронавирус будет выявлен после отъезда.

Сотрудники ресепшн обязаны поддерживать дистанцию не менее одного метра от клиента и избегать рукопожатий. Они также должны информировать гостей обо всех новых мерах безопасности. Отели должны избегать очередей на регистрацию и расположить мебель в лобби так, чтобы гости могли соблюдать дистанцию в 2 метра. Рекомендуется также использовать гаджеты для регистрации заезда, которые можно дезинфицировать после каждого использования.

В отелях запрещается использование бассейнов в закрытых помещениях, работать могут только открытые бассейны. Число их посетителей рассчитывается исходя из того, что на каждого купающегося должно приходиться не менее 5 кв. метров воды.

Расстояние между шезлонгами и зонтами не должно быть менее 2 метров. На пляже шезлонги должны стоять не менее чем в 3 метрах друг от друга. Гостям не рекомендуется размещать полотенца или пляжные коврики между зонтиками.

Протоколы устанавливают также правила уборки номеров, организации работы ресторанов, спа-и бизнес-центров, магазинов при отелях, анимации и бизнес-мероприятий.

Греция является одной из наименее затронутых пандемией COVID-19 европейских стран. По состоянию на 29 мая в стране выявили 2,9 тыс. случаев заражения коронавирусом, 175 инфицированных скончались.

Власти начали выход из карантинных ограничений в мае. В середине месяца открылись более 200 археологических памятников, возобновил работу Акрополь. В середине июня страна планирует открыть границы и возобновить прием иностранных туристов.