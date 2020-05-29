События

14:05 29.05.2020

Французов призывают путешествовать этим летом внутри страны

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Государственный секретарь при МИД Франции по вопросам туризма Жан-Батист Лемуан в пятницу призвал граждан страны этим летом отдать предпочтение внутреннему туризму.

Комментируя в эфире радиостанции "Эроп-1" решение снять ограничения в 100 км на поездки, Лемуан отметил, что "это призыв вновь открыть для себя Францию и выразить солидарность" со значительно пострадавшим туристическим сектором страны.

Он выразил надежду, что отдых французов в этом году пройдет "под сине-бело-красным" цветом - французским триколором.

Французские власти с 11 мая начали постепенно снимать карантинные ограничения. Граждане страны получили разрешение передвигаться без специальных разрешений властей, ранее необходимых из-за режима изоляции, кроме перемещений на расстояния свыше 100 км от дома, которые будут возможны только по веским семейным или профессиональным причинам.

28 мая премьер страны Эдуар Филипп объявил о снятии этого ограничения в 100 км. Он также сообщил, что со 2 июня в "зеленых" (эпидемиологически наиболее благополучных) зонах Франции со 2 июня разрешат открыть рестораны и кафе.

Французам со 2 июня разрешены поездки по стране. Поездки по Евросоюзу должны быть согласованы на уровне ЕС, возможно, они будут разрешены после 15 июня.

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Интерфакс-Украина
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