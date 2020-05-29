Руководитель полиции Винницкой области отстранён от исполнения обязанностей, начальник криминальной полиции и руководитель оперативного службы освобождены от занимаемых должностей после массовой стрельбы в Броварах, сообщил народный депутат Илья Кива.

«Сегодня, 29 мая, руководством Национальной полиции Украины принято решение об отстранении от исполнения обязанностей начальника ГУ Нацполиции в Винницкой области Юрия Педоса. Его заместитель - начальника криминальной полиции и руководитель оперативного службы освобождены от занимаемых должностей. Причиной таких управленческих решений стали грубые недочёты и просчёты, допущенные в служебной деятельности и в организации работы оперативных подразделений», - сказал нардеп.

Илья Кива пояснил, что по данным внутреннего расследования, оперативные службы Винницкой области «проморгали боевиков, которые готовились на разборки» в Киевскую область.

«Поэтому и не были предприняты соответствующие меры по предотвращению стрельбы и их задержанию до инцидента. Руководство Национальной полиции жёстко отреагировало на жесточайший просчёт в работе и сняло все руководство оперативного блока Винницкой области и начальника главка полиции области», - подчеркнул он.

Как сообщалось, в результате массовой стрельбы в Броварах были задержаны свыше 20 человек. Часть участников – местные жители, часть из Винницы.