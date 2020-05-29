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13:36 29.05.2020

Аваков пообещал не допустить превращения ситуации с невыполнением обязательств застройщиком "Аркада-строительство" в строительную аферу

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Аваков пообещал не допустить превращения ситуации с невыполнением обязательств застройщиком "Аркада-строительство" в строительную аферу

Власти не допустят, чтобы ситуация с невыполнением обязательств застройщиком "Аркада-строительство" стала очередной строительной аферой, заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

"Мы не допустим очередной строительной аферы с сотнями потерпевших. По поручению президента Украины Владимира Зеленского вместе с городским головой Киева Виталием Кличко и начальником полиции Киева Андреем Крищенко решаем проблемы инвесторов", - написал он в Twitter после общения с протестующими инвесторами незавершенных строительств банка "Аркада" 29 мая.

Как сообщалось, в пятницу инвесторы застройщика "Аркада-строительство" пикетируют банк "Аркада", Офис президента, Кабинет министров, а также Киевскую городскую государственную администрацию.

Мэр Киева обратился к правоохранителям с просьбой дать правовую оценку невыполнению застройщиком "Аркада-строительство" обязательств перед инвесторами.

Теги: #киев #строительство #аваков #аркада
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