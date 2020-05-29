Руководство Винницкой полиции отстранено от исполнения обязанностей из-за стрельбы перевозчиков в Броварах - Дубинский

Народный депутат фракции "Слуга народа" Александр Дубинский утверждает, что руководитель полиции Винницкой области отстранен от выполнения обязанностей, а двое его заместителей уволены с занимаемых должностей в связи с инцидентом в Бровары (Киевская обл.), где произошла перестрелка между предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками, и нелегальными перевозчиками.

По его словам, Национальная полиция Украины провела внутреннее расследование, в ходе которого выяснила, что руководитель Винницкой облполиции Юрий Педос и оба его заместителя знали об отправке 50 чел. в Киевскую область, но соответствующую информацию своим коллегам в Киевскую область не передали. При этом винницкие полицейские чиновники якобы даже содействовали беспрепятственному проезду людей "на разборку", добавил нардеп.

Он утверждает, что провокация в Броварах была организована в связи с тем, что на понедельник готовился указ по увольнению Педоса "и его подручных из Нацполиции", и "они спровоцировали конфликт, вместо того, чтоб его предотвратить".

В то же время Дубинский отмечает, что "это не снимает вопросов к полиции по поводу нелегальных перевозок и их "крыши".