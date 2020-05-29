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13:26 29.05.2020

В Киевской области введен план-перехват после перестрелки в Броварах

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В Киевской области введен план-перехват после перестрелки в Броварах

На территории Киевской области введен план-перехват из-за перестрелки, которая произошла утром 29 мая в Броварах, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

"Полиция Киевской области проводит комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению и задержанию участников происшествия. Сейчас задержаны 11 человек. Два человека пострадали. С огнестрельными ранениями они были доставлены в больницу", - указывается в сообщении в соцсети Facebook.

Правоохранители также проводят спецоперацию по розыску автомобилей, в которых могут находиться участники перестрелки.

"Сейчас сотрудники полиции разыскивают пять автомобилей, с помощью которых участники инцидента скрылись с места стрельбы. На розыск автомобилей ориентированы все наряды полиции области города Бровары и Киевской области", - сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины в Facebook.

Как сообщалось, в пятницу, 29 мая, около 7:15 в полицию Киевской области поступило сообщение о перестрелке неизвестных лиц. Часть участников была задержана полицией на месте происшествия.

"Задержанными оказались лица, прибывшие из других регионов Украины", - сообщают в полиции.

По предварительной версии, произошел конфликт между предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками, и нелегальными перевозчиками.

По информации замглавы МВД Антона Геращенко, три участника перестрелки получили ранения из травматического оружия.

Теги: #бровары #полиция #перехват
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