События

12:47 29.05.2020

В Киеве двое мужчин убили рыбака, чтобы продать его автомобиль и расплатиться по кредитам

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В Киеве двое мужчин убили рыбака, чтобы продать его автомобиль и расплатиться по кредитам

В Киеве задержали двоих мужчин, которые убили рыбака и угнали его машину, чтобы выплатить свои кредиты, сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

Он уточнил, что жена пострадавшего обратилась с сообщением о пропаже мужа несколько дней назад. Жительница Голосеевского района столицы заявила, что её 44-летний муж поехал на своей машине на рыбалку и не вернулся, а его телефон выключен.

"Мы отследили, что машина находится на территории Киевской области. Однако, когда показали жене фото их иномарки, она сказала, что за рулем находился не ее муж. Тогда мы установили личность водителя и опросили его. Он сообщил, что "Опель" купил несколько дней назад у товарища за 1800 долларов", - рассказал Крищенко.

Автомобиль изъяли. Правоохранители разыскали человека, который продал машину, и вышли на след двух мужчин, которые оказались причастными не только к продаже иномарки, но и к исчезновению владельца.

"Нам стало известно, что этот дуэт к преступлению готовился заранее и даже распределил роли. Выбрав безлюдное место, увидели одинокого рыбака, а у него - автомобиль. Сначала они ударили его ножом в спину и шею, затянули в воду и утопили. Потом перенесли тело в его же микроавтобус и вывезли на пустырь, где закопали в яме, которую заранее подготовили. Полученную от продажи валюту обменяли в ломбарде и на эти деньги погасили свои кредиты", - сообщил Крищенко.

Оба злоумышленника были задержаны. Ими оказались уроженец Луганской области, 1999 года рождения, и киевлянин, 1996 года рождения. Во время задержания у них изъяли часть денег, лопату и другие вещественные доказательства, которые направили на экспертизу.

"Уголовные производства расследуются по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство из корыстных побуждений, совершенное по предварительному сговору группой лиц) и ч. 3 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. По согласованию с городской прокуратурой следователи готовят сообщение задержанным о подозрениях, а также материалы в суд - для избрания меры пресечения. Им грозит от 15 лет лишения свободы до пожизненного заключения с конфискацией имущества", - добавил начальник полиции Киева.

Теги: #киев #полиция #убийство
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