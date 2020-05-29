Кличко просит правоохранителей вмешаться в ситуацию с невыполнением обязательств застройщиком "Аркада-строительство" перед инвесторами

Мэр Киева Виталий Кличко просит правоохранительные органы дать правовую оценку невыполнению застройщиком «Аркада-строительство» обязательств перед инвесторами.

«Сегодня инвесторы застройщика «Аркада-строительство» пикетируют банк «Аркада», Офис президента, Кабмин, сейчас пришли и под КГГА. Люди требуют, чтобы застройщик выполнил свои обязательства», - сказал мэр в ходе онлайн-брифинга в пятницу.

Он заявил: «Я обращаюсь к правоохранительным органам немедленно вмешаться в ситуацию и дать правовую оценку действиям недобросовестного застройщика».

По словам Кличко, в последние годы в столице немало скандалов вокруг объектов незавершенного жилищного строительства. В частности, как отметил он, поступают многочисленные жалобы людей, которые инвестировали средства в строительство жилья и до сих пор не могут его получить - из-за невыполнения застройщиком «Аркада-строительство» обязательств по заключенным инвестиционным соглашениям.

Городской голова рассказал, что только в мае текущего года состоялось три встречи с участием представителей городской власти, инвесторов, застройщика и банка «Аркада». По результатам этих встреч, как подчеркнул Кличко, власть подтвердила свою готовность - в пределах своих полномочий - способствовать возобновлению строительства.

«Но, отмечу, что застройщик не выполнил взятых обязательств перед общественностью и не скорректировал проект застройки жилого комплекса «Патриотика на озерах »… не представил его на обсуждение Градостроительного совета. А это было основным условием для продолжения строительства», - пояснил мэр.

Городской голова добавил: «Также подчеркну, что этому застройщику для выполнения его обязательств перед другими инвесторами - жилых комплексов «Эврика» на проспекте Глушкова и «Патриотика» - ничего не мешает! И город, как всегда в таких ситуациях, отстаивать интересы киевлян, а не застройщика».