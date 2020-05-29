Более 14% больных коронавирусом в Киеве составляют медицинские работники, больше всего заболевших в городской больнице №3 - Кличко

Среди больных Covid-19 в Киеве 420 медицинских работников, что составляет более 14% заразившихся. Большинство из них заразились на работе, сообщил городской голова Виталий Кличко.

"Отмечу, что за время пандемии больше всего случаев заболевания коронавирус среди медиков зафиксировали: в городской больнице №3 - 89 человек; в больнице №8 - 44 медика, в Центре экстренной медицины - 26 работников скорой помощи. И в Александровской больнице - 23 медика. Это, подчеркну, выявленные случаи за весь период пандемии. То есть с марта месяца. И часть медицинских работников уже выздоровели. Количество инфицированных медиков мы публикуем каждый день", - заявил Кличко на онлайн пресс-конференции в пятницу.

Он отметил, что случаи заражения медиков в больнице скорой помощи обнаруживались в последние две недели и попадали в общую статистику.

"На сегодняшний день в этом медучреждении целом выявлен 21 медработник, инфицированный коронавирусом. Но обнаружили их не за один день. А в течение последних двух недель. И эти случаи попадали в общую статистику, которую мы публикуем ежедневно", - сообщил Кличко и подчеркнул, что в экстренных случаях, с которыми работает больница скорой помощи, врачи могут не знать, что работают с больным коронавирусом.

"Когда нет времени на тестирование, потому что жизнь человека висит на волоске", - добавил он.

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