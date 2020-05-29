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12:25 29.05.2020

В Киеве за сутки заболели Covid-19 17 медработников и 9 детей

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В Киеве за сутки заболели Covid-19 17 медработников и 9 детей

 17 из 56 жителей Киева, у которых подтвердили заболевания коронавирусной болезнью Covid-19, увеличилось за минувшие сутки на 56 человек, из них 17 – это медики, сообщил мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн-пресс-конференции в пятницу.

"Больше всего больных за минувшие сутки обнаружили в Днепровском районе - 12, Деснянском - 9 и в Голосеевском и Дарницком районах - по 6 случаев", - сообщил Кличко.

Среди заболевших жителей столицы, по его словам, 18 женщин в возрасте от 22 до 73 лет и три девочки, которым 4, 8 и 9 лет. Также заболели 29 мужчин от 26 до 67 лет и шесть мальчиков от 2 до 17 лет.

В больницы столицы госпитализировали 11 пациентов. Остальные лечатся на самоизоляции под контролем врачей.

По словам мэра, выздоровел за минувшие сутки в столице 91 человек. Всего коронавирус преодолели 597 жителей города.

"Количество жителей Киева, у которых подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось на 56 человек. Из них 17 медиков. За прошедшие сутки в столице от коронавируса умер один человек. Всего за период пандемии - 65 летальных случаев. На сегодня в столице уже 2849 подтвержденных случаев заболевания Covid-19", - сообщил Кличко.

Теги: #киев #коронавирус #кличко
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