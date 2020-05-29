В ВСУ выявлены факты коррупции и нанесения ущерба государству на 4,8 млн грн

Ущерб государству на сумму более 2,5 млн грн был нанесен в результате коррупции в сфере строительства объектов жилищно-казарменного фонда, а коррупция в сфере возобновления боеспособности и поставки бронетехники в Вооруженные силы Украины привела к хищению государственных средств на сумму более 2,3 млн грн, сообщил полковник юстиции, начальник управления по вопросам предотвращения и выявления коррупции Министерства обороны Украины Вадим Приймак.

"В частности, исследовался вопрос наличия коррупционных рисков в таких сферах: строительство объектов жилищно-казарменного фонда. По результатам, установлены факты нарушения антикоррупционного законодательства и нанесения ущерба государству на сумму более 2,5 млн грн. Материалы направлены в Государственное бюро расследований, досудебное следствие продолжается", - сказал Приймак на онлайн-брифинге в пятницу.

"Возобновление боеспособности и поставка бронетехники в Вооруженные силы Украины. Установлено факты незаконных махинаций, связанных с хищением государственных средств на сумму более 2,3 млн грн. По результатам проведения проверки материалы направлены в ГБР, открыто криминальное производство. Следствие продолжается", - добавил он.

Приймак отметил, что также исследовались вопросы нецелевого использования средств при ремонте и изготовлении боеприпасов, законности принятия решений по распределению служебного жилья, вопросы качества элементов вещевого обеспечения, в частности, бронежилетов "Корсар", нецелевого использования земель обороны и незаконной передачи объектов незавершенного строительства, задержки в строительстве объектов Военно-морских сил, коррупционных рисков в деятельности концерна и филиалов "Вийськторгсервис".

"По результатам выявлены факты нарушения антикоррупционного законодательства и нанесения ущерба государству. Сумма ущерба уточняется, а материалы служебного расследования будут направлены в правоохранительные органы", - сказал начальник антикоррупционного управления Минобороны.

Он проинформировал, что в целом в 2020 году в правоохранительные органы было передано 130 материалов о коррупционных и связанных с ними правонарушениях, из них 15 - уголовных и 115 - административных.

По словам Приймака, с начала 2020 года уполномоченными подразделениями по вопросам предотвращения коррупции проведено 105 предварительных проверок сообщений о возможных фактах нарушения антикоррупционного законодательства, а также мер контроля над соблюдением требований законодательства об урегулировании конфликта интересов.

"Проверялось соблюдение антикоррупционного законодательства и предоставлялась методическая помощь в 14 органах военного управления, 15 областных и районных центрах комплектования и социальной поддержки, 36 военных частях, 3 военно-медицинских центрах, 11 территориальных подразделениях квартирно-эксплуатационной службы и 17 государственных предприятиях, которые принадлежат к сфере управления Министерства обороны", - рассказал начальник управления.

Также он добавил, что в соответствии с новым типичным положением об уполномоченном подразделении по вопросам предотвращения коррупции, дополнительным направлением деятельности по предотвращению коррупции является анализ потенциальных и имеющихся контрагентов Министерства обороны Украины и предоставление информации о них министру обороны. "Работа в том направлении уже проводится ", - заверил Приймак.