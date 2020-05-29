Минздрав утвердил перечень вузов для упрощения процедуры поступления через образовательные центры "Крым-Украина" и "Донбасс-Украина"

Министерство здравоохранения утвердило перечень вузов для упрощения процедуры поступления через образовательные центры "Крым-Украина" и "Донбасс-Украина", сообщила замминистра здравоохранения Ирина Микичак в ходе пресс-брифинга в Киеве в пятницу.

"Минздрав утвердил перечень вузов для упрощения процедуры поступления через образовательный центр "Крым-Украина" и "Донбасс-Украина" с целью обеспеченности доступности детей с временно-оккупированных территорий, Автономной Республики Крым и Севастополя, Донецкой и Луганской областей к получению украинского образования. В Перечень включены 12 высших учебных заведений, которые находятся в сфере управления Минздрава",- сказала она.