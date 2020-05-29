Тернопольская область готова к выходу из жесткого карантина – глава ОГА

Тернопольская область готова к адаптивному карантину, в регионе возобновлено пригородное сообщение за исключением двух районов, сообщил глава Тернопольской облгосадминистрации Владимир Труш.

«Тернопольская область вошла в перечень тех областей, которым уже позволено переходить ко второму этапу, то есть, адаптивному карантину», - сказал он в пятницу в эфире телеканала «Украина 24».

Вместе с тем, по словам главы ОГА, в Тернопольской области остаются два района – Шумский и Кременецкий - где не ослабляются карантинные ограничения из-за ситуации с заболеваемости коронавирусом.

«На самом деле область уже готова к выходу из жесткого карантина. Запустили транспорт, сегодня у нас уже есть междугородние перевозки, также комиссия разрешила сообщение между районами, кроме Шумского, Кременецкого районов и Почаевского направления», - рассказал он.

Также Труш подчеркнул, что Тернопольская область возобновляет и железнодорожное пригородное сообщение с соблюдением санитарных норм.

По его словам, вопрос возобновления межрегионального железнодорожного сообщения относится к компетенции «Укрзализныци».

Глава Тернопольской ОГА также добавил, что жители региона в целом соблюдают "масочный режим" и дистанцию.