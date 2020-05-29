События

11:33 29.05.2020

Офис генпрокурора сообщил об 11 задержанных участниках перестрелки в Броварах

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Офис генпрокурора сообщил об 11 задержанных участниках перестрелки в Броварах

Число задержанных по делу о перестрелке в Броварах Киевской области утром в пятницу увеличилось до 11 человек, сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

"Сейчас задержаны 11 человек. Проводятся первоочередные следственные действия, принимаются меры к установлению всех обстоятельств происшествия. На месте изъят арсенал огнестрельного и холодного оружия", - указывается в сообщении.

Как сообщалось, в пятницу, 29 мая, около 7:15 в полицию Киевской области поступило сообщение о перестрелке неизвестных лиц. Сотрудники местной полиции прибыли на место происшествия, где задержали 10 человек с оружием. Их доставили в Броварской отдел полиции.

"Задержанными оказались лица, прибывшие из других регионов Украины", - сообщают в полиции.

По предварительной версии, произошел конфликт между предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками, и нелегальными перевозчиками.

По информации замглавы МВД Антона Геращенко, три участника перестрелки получили ранения из травматического оружия.

Теги: #бровары #прокуратура #задержание #перевозчики
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