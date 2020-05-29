События

11:04 29.05.2020

В России 8,5 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки и наибольшее число летальных исходов - 232

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За сутки от новой коронавирусной инфекции в России умерли 232 человека - это наибольшее число летальных исходов в стране за все время пандемии, при этом суточный прирост диагнозов существенно не изменился - 8,5 тыс.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 - 8 572 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 3380 (39,4%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба, опубликованном в пятницу. Темп прироста продолжает снижаться: на текущий момент он составляет порядка 2,3%.

За сутки в России зарегистрированы 232 летальных исхода, ассоциированных с COVID-19. Накануне в стране было зарегистрировано 174 умерших с COVID-19 - столько же было 26 мая, этот показатель был максимальным за все время. Теперь этот антирекорд вырос ровно на треть. Это уже четвертый раз с середины мая, когда суточная смертность от коронавируса в России обновляет максимумы.

Нарастающим итогом в России зарегистрировано 387 623 случаев коронавирусной инфекции, 4 374 умерших и 159 257 выписанных (8264 выписаны за последние сутки). Таким образом, общее количество активных случаев в стране (общее число случаев за вычетом всех выздоровевших и всех умерших) на текущий момент составляет 223 992. Выздоровел в стране каждый третий пациент от общего их числа за все время.

По числу зарегистрированных случаев в мире Россия по-прежнему на третьем месте (по данным американского Университета Джонса Хопкинса). Второе место за Бразилией (438,2 тыс., +26,4 тыс.), на первом США (1,72 млн, +22,5 тыс.)

В Москве в среду, сообщает оперативный штаб, 2332 новых случаев COVID-19 за сутки, 76 смерть и 3474 выздоровевших. Нарастающим итогом в столице за все время зарегистрировано 175 829 случаев Covid-19.

Коэффициент распространения инфекции в России снизился до 0,95 (27-28 мая он был равен 0,97, 25-26 мая - 1,0). В Москве второй день подряд этот показатель составляет 0,83. Коэффициент рассчитан, исходя из официальных данных оперативного штаба и из формулы расчета в методических рекомендациях Роспотребнадзора 3.1.0178-20 от 8 мая 2020 г.

Роспотребнадзор в пятницу сообщает, что в России всего выполнено свыше 10 млн тестов на коронавирус, из них 299 тыс. за сутки. Под медицинским наблюдением в стране находятся 305 тыс. человек.

Теги: #рф #коронавирус
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