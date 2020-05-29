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10:58 29.05.2020

Херсонская область готова стать пилотной при введении так называемых паспортов здоровья

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Херсонская область готова стать пилотной при введении так называемых паспортов здоровья

Херсонская область готовится к курортному сезону, в регионе почти неделю не фиксируется новых случаев заболевания COVID-19, сообщил глава Херсонской облгосадминистрации (ОГА) Юрий Гусев.

«В течение шести последних суток у нас ноль позитивных лабораторно подтвержденных случаев коронавируса», - сказал он в пятницу в эфире телеканала «Украина 24».

При этом, по словам главы ОГА, в области проводится около 300 ПЦР-исследований в сутки, продолжают лечение от коронавируса 19 человек ранее заболевших.

В целом, как отметил он, за период пандемии в Херсонской области зафиксировано три летальных случая от последствий коронавируса.

Такая позитивная тенденция в области, как отметил глава ОГА, позволяет региону готовиться к курортному сезону.

«С понедельника запускается четыре рейса «Укразализныци» в Херсонскую область – из Харькова, Киева», - сообщил он.

Гусев также проинформировал: «Мы активно работаем с правительством, чтобы уже наследующем этапе снятия карантинных ограничений был разрешен отдых в санаториях, пансионатах и отелях на Черноморском и Азовском побережьях».

По словам главы ОГА, обсуждается идея возможности введения так называемых паспортов здоровья для отдыхающих.

«Пока это идея, которую мы обсуждаем. Это (так называемый паспорт здоровья - ИФ) - справка, в которой может быть несколько отметок. То есть, можно будет несколько раз делать тесты, и это будет отмечаться в этом документе, который мы предлагаем ввести»,- рассказал Гусев.

Также он добавил, что в каждом санатории и пансионате будет усилена медицинская компонента.

Он уточняющий вопрос о том, означает ли это, что Херсонская область предлагает идею введения «паспортов здоровья» правительству, глава ОГА сказал: «Мы предлагаем это делать централизованно. По крайней мере, в качестве пилота мы готовы стать областью, которая бы это ввела».

Теги: #херсонская_область #коронавирус
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