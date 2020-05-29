Зеленский и командование ВСУ поздравили украинских миротворцев с Международным днем миротворцев ООН

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинских миротворцев с Международным днем миротворцев Организации Объединенных Наций.

"Высокий профессионализм и безупречные морально-деловые качества украинских миротворцев, достойное выполнение ими задач в беспокойных уголках нашей планеты оценены всеми государствами-членами ООН. Мирные жители на разных континентах знают и помнят о доблести, миролюбии и гуманизме украинских воинов мира, их готовности всегда прийти на помощь и сделать все возможное для облегчения страданий гражданского населения и примирения враждующих сторон", - заявил он в поздравлении, обнародованном пресс-службой президента.

Президент подчеркнул, что несмотря на сложные вызовы, Украина не прекратит участие в операциях ООН и в дальнейшем будет усиливать свой вклад в международный мир и безопасность.

"Вечная память и слава всем, кто отдал свою жизнь во время миротворческих операций ООН. Уверен, что украинские миротворцы и в дальнейшем преданно будут служить идеалам гуманизма, мирного существования и защиты жизни людей. Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, благополучия и успехов в важном деле, положенной на украинских миротворцев", - добавил он.

В свою очередь министр обороны Украины Андрей Таран отметил, что украинские военнослужащие выполняют задачи в составе ряда международных операций по поддержанию мира и безопасности под руководством ООН, НАТО и в составе совместных миротворческих сил в Демократической Республике Конго, Либерии, Косово, Исламской Республике Афганистан, Республике Южный Судан, на Кипре, в Абьей, в зоне безопасности Приднестровского региона Республики Молдова.

"Во время тяжелой и довольно опасной службы в составе миротворческих контингентов вы приобретаете профессиональный опыт, который имеет ценность и для военнослужащих ВС Украины, которые защищают нашу страну на Востоке, противодействуют российской агрессии", - цитирует министра пресс-служба Минобороны.

Как сообщает пресс-служба Национальной гвардии Украины, начиная с 2000 года 278 нацгвардейцев приняли участие в международных операциях по поддержанию мира и безопасности под эгидой ООН в Косово, Либерии, Южном Судане, Восточном Тиморе, Демократической Республике Конго, Кот-д'Ивуаре и на Кипре. На сегодняшний день 7 офицеров Нацгвардии проходят службу в составе национального персонала Министерства внутренних дел Украины как офицеры Гражданской полиции ООН в международных операциях по поддержанию мира и безопасности в Южном Судане, Конго и на Кипре.

Командующий Нацгвардии Николай Балан напомнил, что среди миротворцев Нацгвардии есть и погибшие.

"17 марта 2008 года при исполнении служебного долга в составе Специального миротворческого подразделения МВД Украины в Косово погиб старший лейтенант Киналь Игорь Богданович. Вечная память герою!", - отметил Балан.