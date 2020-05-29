Минздрав должен утвердить противоэпидемические меры на предприятиях по правительственной антикризисной программе – Степанов

Министерство здравоохранения согласно правительственной антикризисной программе должно разработать нормативные акты по противоэпидемическим мерам в работе предприятий, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в пятницу.

"В правительственной антикризисной программе есть меры, которые касаются исключительно Минздрава. Это все противоэпидемические меры, которые касаются работы предприятий, каким образом они должны обеспечиваться, какие правила там необходимо устанавливать. Все это должно быть установлено нашими нормативными документами, которые Минздрав в настоящее время разрабатывает",- сказал он.

"Второе решение – это решение насчет наполнения госрезерва, сделать госзаказ и иметь трехмесячный запас медизделий и лексредств, которые должны находится в наших больницах. Конечно, все это будет составлять Министерство экономики, но по наработке Минздрава. Также это касается налаживания производства в Украине средств индивидуальной защиты", - добавил министр.