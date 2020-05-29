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10:08 29.05.2020

Три участника "криминальной разборки" в Броварах получили ранение из травматического оружия

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Три участника "криминальной разборки" в Броварах получили ранение из травматического оружия

Заместитель глав МВД Украины Антон Геращенко сообщил о ранении из травматического оружия трех участников перестрелки в Броварах (Киевская область).

Как написал Геращенко в "Фейсбук" в пятницу, в Броварах утром "произошла криминальная разборка между группировками, крышующими перевозки маршрутными такси".

"В результате стрельбы три участника криминальной разборки получили ранения из травматического оружия", - написал замглавы МВД.

Геращенко утверждает, что "криминальные разборки стали результатом непрозрачного распределения маршрутов между предпринимательскими структурами со стороны чиновников, отвечающих за это направление в Киевской области".

Он напомнил, что полиция задержала 10 лиц, принявших участие в хулиганских насильственных действиях. "У задержанных изъято значительное количество единиц охотничьего и травматического огнестрельного оружия", - отметил замминистра.

Каждый задержанный будет проверяться на причастность к совершению и других преступлений, заключил Геращенко.

Как сообщалось, по информации отдела коммуникации полиции Киевской области, в Броварах в пятницу утром, по предварительной версии, "произошел конфликт между предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками, и нелегальными перевозчиками".

По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч.4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

В свою очередь глава МВД Украины Арсен Аваков сообщил, что массовые задержания продолжаются.

"Перестрелка утром в Броварах - отголосок коррупции определения квот перевозчиков, привлечения банд в борьбе за маршруты перевозок. Будем лечить! 10 задержанных уже, массовые задержания продолжаются", - написал Аваков в аккаунте в Твиттер.

"Исполнительные органы Киева и области обязаны - у вас …прогнило", - считает министр.

Теги: #стрельба #геращенко #мвд #бровары
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