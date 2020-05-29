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09:49 29.05.2020

В Украине 429 новых заболевших COVID-19 за минувшие сутки, 495 выздоровели, 10 ранее заболевших умерли

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В Украине 429 новых заболевших COVID-19 за минувшие сутки, 495 выздоровели, 10 ранее заболевших умерли

429 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 зафиксировано в Украине за минувшие сутки по состоянию на утро пятницы, 10 человек из числа ранее заболевших скончались, 495 выздоровели. Днем ранее сообщалось о 477 новых случаях заболевания COVID-19 за предшествовавшие сутки, 27 мая – о 321 новом заболевшем, 26 мая – о 339.

Как сообщается на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) в пятницу утром, сейчас в Украине COVID-19 болеет 13 198 человек, что на 76 меньше, чем днем ранее.

Согласно данным Центра общественного здоровья (ЦОЗ) Минздрава Украины в Facebook, в числе заболевших за минувшие сутки - 66 детей и 66 медицинских работников (с начала пандемии заболели 1 693 ребенка и 4 411 медработник).

На госпитализацию за сутки было направлено 206 человек, у которых был диагностирован Covid-19, в том числе 8 детей и 24 медработника (с начала пандемии госпитализация была назначена 7 078 пациентам, из них 273 детям и 835 медицинским работникам). К аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ) за сутки подключили 4 человек, в том числе 2 медицинских работников (с начала пандемии – 267 человек, в том числе одного ребенка и 24 медиков).

Лабораторно исследовано 337 318 образцов методом ПЦР, в том числе 14 572 за минувшие сутки.

Теги: #снбо #украина #коронавирус
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