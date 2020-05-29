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09:48 29.05.2020

В Бразилии зарегистрировали рекордное число заразившихся коронавирусом и скончавшихся за сутки

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В Бразилии зарегистрировали рекордное число заразившихся коронавирусом и скончавшихся за сутки

 В Бразилии зарегистрировали рекордное число заразившихся коронавирусом и скончавшихся за сутки, передают в пятницу местные СМИ.

Так, по данным Минздрава Бразилии, только за последние сутки в стране выявили свыше 26,4 тыс. новых случаев заражения коронавирусом. Всего зарегистрировали 438 тыс. заражений.

Бразилия остается на второй строчке в списке стран с самым высоким числом заражений COVID-19 в мире после США.

Кроме того, за сутки в стране зарегистрировали рекордно высокое число смертей - более 1,1 тыс. человек. Всего в Бразилии скончались свыше 25,7 тыс. заболевших.

При этом ряд экспертов полагает, что реальные цифры могут быть гораздо выше, поскольку не во всех частях страны проводят достаточное количество тестов.

Несмотря на это, президент страны Жаир Болсонару призывает к скорейшему возобновлению работы предприятий и перезапуску экономики.

Теги: #коронавирус #бразилия
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