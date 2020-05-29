В Броварах произошел конфликт со стрельбой между легальными и нелегальными пассажирскими перевозчиками

Полиция устанавливает обстоятельства стрельбы в Броварах (Киевская область)....

"По предварительной версии, произошел конфликт между предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками, и нелегальными перевозчиками. Информация о пострадавших выясняется", - сообщил отдел коммуникации полиции Киевской области в пятницу.

Сообщение о стрельбе на одной из улиц города Бровары по спецлинии 102 поступило в пятницу в 7.15.

Сотрудники местной полиции прибыли на место происшествия, где задержали 10 человек с оружием. Их доставили в Броварской отдел полиции.

"Задержанными оказались лица, прибывшие из других регионов Украины", - отмечается в сообщении.

Проводится осмотр места происшествия, устанавливаются другие участники, обстоятельства и причины инцидента.

На месте инцидента правоохранители изъяли оружие, сейчас устанавливают его принадлежность.

По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч.4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению других участников.

"Детали раскрытия этого правонарушения сообщим позже", - отмечено в сообщении.