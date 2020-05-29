События

09:13 29.05.2020

В Броварах под Киевом полиция провела массовые задержания в связи со стрельбой и стычками

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В Броварах под Киевом полиция провела массовые задержания в связи со стрельбой и стычками

В Броварах (Киевская обл.) произошла стрельба во время стычек в пятницу утром, полиция провела массовые задержания, сообщил директор департамента коммуникаций Министерства внутренних дел Артем Шевченко.

"Массовые задержания полицией Киевской области злоумышленников и изъятие оружия в Броварах после утренних столкновений и стрельбы", - написал Шевченко в микроблоге Твиттер.

Вместе с тем, он опубликовал фотографии с места происшествия, однако причину конфликта не указал.

 

Теги: #киевская_область #стрельба #украина #задержания
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