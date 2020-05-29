В Броварах под Киевом полиция провела массовые задержания в связи со стрельбой и стычками

В Броварах (Киевская обл.) произошла стрельба во время стычек в пятницу утром, полиция провела массовые задержания, сообщил директор департамента коммуникаций Министерства внутренних дел Артем Шевченко.

"Массовые задержания полицией Киевской области злоумышленников и изъятие оружия в Броварах после утренних столкновений и стрельбы", - написал Шевченко в микроблоге Твиттер.

Вместе с тем, он опубликовал фотографии с места происшествия, однако причину конфликта не указал.