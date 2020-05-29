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08:36 29.05.2020

В Центральной Азии число заражений COVID-19 достигло 18,62 тыс.

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В Центральной Азии число заражений COVID-19 достигло 18,62 тыс.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом Covid-19 в странах Центральной Азии за минувшие сутки увеличилось на 630 и на утро пятницы достигло 18 тыс. 620, сообщили профильные ведомства Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.

В Казахстане, Киргизии, Таджикистане и Узбекистане выписаны из больниц после лечения коронавирусной инфекции 279 человек, общее число выздоровевших достигло 10 тыс. 356 человек.

Число умерших с коронавирусом в странах Центральной Азии за минувшие сутки не изменилось - 114 человек.

По данным межведомственной комиссии, медики в Казахстане за минувшие сутки выявили коронавирус у 356 человек, число подтвержденных заражений коронавирусной инфекцией в стране на утро пятницы достигло 9 тыс. 932. Суточный пророст заражений составил 3,7%. Число выздоровевших увеличилось до 4 тыс. 900 человек (+132 за сутки), число скончавшихся от коронавируса не изменилось - 37 человек.

Новые заражения выявлены в 12 регионах страны. Лидируют по числу заражений Алматы (2462), Нур-Султан (1868), Атырауская область (980), а также Карагандинская область (788) и Шымкент (762).

Медики в Киргизии за минувшие сутки выявили коронавирус у 68 человек, общее число подтвержденных случаев заражения Covid-19 достигло 1 тыс. 662, сообщил заместитель министра здравоохранения страны Нурболот Усенбаев на брифинге в пятницу. Суточный рост заражений составил 4,27%.

"На 29 мая по республике зарегистрировано 68 новых случаев Covid-19, среди них 26 курсантов, 11 беременных женщин и десять студентов, вернувшихся из России", - сказал Усенбаев.

По его словам, среди новых инфицированных - четыре медработника. Всего за время пандемии в Киргизии коронавирус выявлен у 330 сотрудников медучреждений.

"За сутки из стационара выписано 22 пациента. На лечении остается 558 человек, из них десять в тяжелом состоянии, шесть в реанимации", - отметил Усенбаев.

По данным Минздрава, в Киргизии число излечившихся от коронавируса увеличилось до 1088 человек, число умерших от Covid-19 в стране за сутки не изменилось - 16 человек.

Медики в Узбекистане за минувшие сутки выявили коронавирус у 67 человек, общее число подтвержденных случаев заражения Covid-19 в стране увеличилось до 3 тыс. 463, сообщил в пятницу Минздрав республики. Суточный рост составил 1,97%.

По данным ведомства, число выздоровевших после коронавируса за минувшие сутки увеличилось на 26 и достигло 2 тыс. 694 человек. В настоящее время на карантине в стране находятся более 46 тыс. человек. У шестерых больных состояние оценивается как тяжелое, в том числе у одного как крайне тяжелое. Число умерших от коронавируса в Узбекистане за сутки не изменилось - 14 человек.

Минздрав Таджикистана накануне вечером сообщил, что за минувшие сутки в стране коронавирус был выявлен у 139 человек, общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом Covid-19 к вечеру четверга достигло 3 тыс. 563. Суточный рост составил 4,06%. По данным ведомства, за прошедшие сутки летальных исходов зарегистрировано не было, с начала пандемии от последствий болезни в стране скончались 47 пациентов, 1 тыс. 674 больных выздоровели (+99 за сутки).

Минздрав Таджикистана подтвердил первые заражения коронавирусом в стране 30 апреля.

По официальным данным, подтвержденных случаев заражения коронавирусом нет в Туркменистане. Вместе с тем, въезд в эту страну ограничен, в рамках профилактики Covid-19 созданы карантины.

Теги: #статистика #коронавирус #центразия
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