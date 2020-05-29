События

07:07 29.05.2020

Российские наемники 7 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали

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Российские наемники 7 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали

За минувшие сутки российские наемники 7 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли наши позиции по запрещенных минскими соглашениями минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Потерь среди наших защитников результате вражеских обстрелов не было", - говорится в сообщении на странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в пятницу утром.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вблизи Павлополь против украинских защитников противник использовал станковые противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. Неподалеку Широкино враг вел огонь из минометов калибра 82 мм, а у Старогнатовка задействовал ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

По опорным пунктам украинских защитников, которые выполняют задачи в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские наемники открывали огонь из вооружения, которое давно должно быть отведенными от линии боевого соприкосновения.

В частности, у Крымского агрессор дважды применил минометы калибра 120 мм выпустив в общей сложности 13 мин и еще однажды обстрелял украинские позиции из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В окрестностях Богдановки враг открывал огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

По данным разведки, 28 мая украинские воины ликвидировали одного и ранили четырех оккупантов. Также был уничтожены один миномет противника.

"С начала текущих суток российские вооруженные формирования в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" недалеко от населенного пункта Богдановка вели огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет", - добавили в штабе.

Теги: #оос #сводка #украина
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