События

06:41 29.05.2020

Интернет-компании раскритиковали указ Трампа о регулировании соцсетей

2 мин читать

Представители Twitter заявили, что указ президента США Дональда Трампа о социальных сетях угрожает свободе интернета.

Указ Трампа "является реакционным и политизированным подходом", угрожает "будущему онлайн-высказываний и интернет-свободам", говорится в заявлении компании.

Facebook и Google также заявили, что указ Трампа может нанести ущерб интернету и цифровой экономике.

"Подвергая компании потенциальной ответственности за все, что говорят миллиарды людей по всему миру, тем самым наказывают компании, которые предпочитают разрешать спорные речи, и поощряют платформы цензурировать все, что может оскорбить кого-либо", - сказал представитель Facebook Энди Стоун в своем заявлении.

"Подрыв раздела 230 таким образом нанесет ущерб американской экономике и ее глобальному лидерству в области свободы интернета", - отметила в свою очередь пресс-секретарь Google Рива Шуто.

Президент США Дональд Трамп подписал указ, который, как ожидается, даст властям больше возможностей для регулирования деятельности соцсетей, сообщает Белый дом.

Согласно тексту указа, он нацелен на 230 раздел американского акта о благопристойности при телекоммуникациях 1996 года. Раздел 230 предусматривает широкий иммунитет для веб-сайтов, которые курируют и модерируют свои собственные платформы. В нем отмечается, что провайдер интерактивного компьютерного сервиса не может рассматриваться как издатель или самостоятельный источник информации, предоставленной третьим лицом.

Между тем в указе говорится: "Когда крупные и влиятельные компании социальных сетей подвергают цензуре мнения, с которыми они не согласны, они проявляют опасную власть. Они перестают функционировать как пассивные доски объявлений и должны рассматриваться как создатели контента".

Ранее Twitter присвоила одному из сообщений Трампа маркировку, которая указывала, что "твит" может содержать недостоверную информацию.

Теги: #реакция #сша #трамп #соцсети
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

00:13 29.05.2020
Трампу не нравится Twitter, однако удалять из соцсети свою страницу он не собирается

Трампу не нравится Twitter, однако удалять из соцсети свою страницу он не собирается

00:05 29.05.2020
Трамп подписал указ, нацеленный на регулирование деятельности соцсетей

Трамп подписал указ, нацеленный на регулирование деятельности соцсетей

22:46 28.05.2020
Саммит G7 рассчитывают провести в Вашингтоне, его участники положительно относятся к этой идее

Саммит G7 рассчитывают провести в Вашингтоне, его участники положительно относятся к этой идее

15:42 28.05.2020
Apple возобновляет работу магазинов в США, доведет число открытых точек до 135 к концу недели

Apple возобновляет работу магазинов в США, доведет число открытых точек до 135 к концу недели

14:20 28.05.2020
Новые санкции США на проект "Северный поток-2" не изменят планов России по этому газопроводу, заявляют в Кремле

Новые санкции США на проект "Северный поток-2" не изменят планов России по этому газопроводу, заявляют в Кремле

10:32 28.05.2020
Китай выступил против вынесения вопроса Гонконга на заседание СБ ООН

Китай выступил против вынесения вопроса Гонконга на заседание СБ ООН

10:01 28.05.2020
Трамп в четверг подпишет указ, направленный против соцсетей

Трамп в четверг подпишет указ, направленный против соцсетей

09:49 28.05.2020
Канадский суд постановил продолжить рассмотрение дела об экстрадиции финдиректора Huawei в США

Канадский суд постановил продолжить рассмотрение дела об экстрадиции финдиректора Huawei в США

09:21 28.05.2020
Экономическая активность в США продолжает падать, бизнес пессимистичен в прогнозах - Beige Book

Экономическая активность в США продолжает падать, бизнес пессимистичен в прогнозах - Beige Book

07:59 28.05.2020
Пентагон заявил о прогрессе в реформах в Украине, готовится оказать Киеву дополнительную помощь

Пентагон заявил о прогрессе в реформах в Украине, готовится оказать Киеву дополнительную помощь

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Допроса Порошенко 29 мая не будет, поскольку вызовы через "видосики" на сайте ГБР не предусмотрены законом – адвокаты

Нардеп Довгий задекларировал квартиру и активы жены

В полночь Украина возобновит работу 66 пунктов пропуска на границе со странами ЕС и Молдовой

На следующем заседании ТКГ будут обсуждаться сформированные списки для взаимного освобождения удерживаемых лиц

В Киеве второй день количество вылечившихся от коронавируса больше, чем заболевших – Кличко

ПОСЛЕДНЕЕ

Российские наемники 7 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали

Третьим подозреваемым по делу о растрате средств на ремонт автотранспорта стал замначальника Харьковского главка полиции

Киев вошел в ТОП-10 городов с самым высоким уровнем шеринг услуг

В Черниговской области военного-контрактника обвиняют в присвоении боеприпасов и боевых патронов

На реконструкцию киевских парков и скверов городские власти потратят почти 500 млн. грн

В одном из киевских парков открыли уникальную выставку

В Луганской области суд привлек к ответственности организатора незаконного референдума 2014 года

Из-за халатности мастера Гутянского лесхоза ущерб от незаконных вырубок превысил 5,5 млн. грн

В Полтавской области произошла смертельная авария с участием полицейских

Эстония разрешит с 1 июня пересекать свою границу людям из ЕС или стран Шенгенского договора

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА