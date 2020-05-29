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06:38 29.05.2020

Третьим подозреваемым по делу о растрате средств на ремонт автотранспорта стал замначальника Харьковского главка полиции

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Третьим подозреваемым по делу о растрате средств на ремонт автотранспорта стал замначальника Харьковского главка полиции

В деле о растрате средств на ремонт служебного автотранспорта в Харьковском ГУ Нацполиции появился третий подозреваемый - один из действующих заместителей начальника полицейского главка.

"Под процессуальным руководством прокуратуры области сообщено о подозрении одному из заместителей начальника ГУ Нацполиции в Харьковской области в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 (растрата чужого имущества путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах) УК Украины", - сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде домашнего ареста и отстранения его от должности на время следствия.

Ранее по этому же делу было объявлено о подозрении бывшему заместителю начальника ГУ Нацполиции в Харьковской области и бывшему ведущему инженеру одного из отделов того же главка.

По данным досудебного следствия трое подозреваемых разработали схему растраты бюджетных средств, привлекая к ней должностных лицодного из харьковских автосалонов.

Так, заместители начальника ГУ Нацполиции в Харьковской области подписывали акты выполненных работ за предоставление услуг по техобслуживанию и ремонту служебного автотранспорта, которые фактически не предоставлялись. Инженер в свою очередь согласовывал и передавал на подпись руководству акты выполненных работ, зная, что ремонтные работы в действительности не проводились. По данным следствия, таким образом было потрачено более 850 тыс.грн бюджетных средств.

Теги: #украина #полиция #харьков #хищение
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