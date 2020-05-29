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05:37 29.05.2020

Киев вошел в ТОП-10 городов с самым высоким уровнем шеринг услуг

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Киев вошел в ТОП-10 городов с самым высоким уровнем шеринг услуг

Киев вошел в десятку лучших городов мира с развитием шеринговых услуг (экономика общего пользования). Рейтинг проводился в 52 городах, сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

"Киев вошел в десятку городов с лучшим уровнем развития шеринговых услуг. Оценка проводилась по уровню доступа к таким сервисам как Uber и Airbnb, электронных самокатов, приложений для шеринга профессиональных автомобилей, возможности арендовать авто у частных владельцев, а также возможности доступа ко всем спортзалам Киева с одного мобильного приложения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что лучше всего сервисы совместного пользования развиты в Таллинне, Вильнюсе, Риге, Варшаве, Киеве, Сан-Паулу, Тбилиси и других городах. В целом рейтинг проводился в 52 городах мира.

"Сейчас в столице в сфере шеринговых услуг среди прочего реализуется инвестиционный проект bike-sharing от Next bike с 45 пунктами проката и готовится к внедрению проект по аренде электросамокатов", - добавили в КГГА.

Теги: #киев #украина #топ10
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