В Черниговской области военного-контрактника обвиняют в присвоении боеприпасов и боевых патронов

Военная прокуратура Черниговского гарнизона Центрального региона завершила досудебное расследование в уголовном производстве по обвинению военнослужащего-контрактника за присвоение боеприпасов и боевых патронов, сообщила пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона.

"В 2017 году солдат ВСУ, находясь в г.Ичня Черниговской области, а также в ходе исполнения обязанностей военной службы в районе проведения антитеррористической операции на территории Луганской теплоэлектростанции находил и присваивал боеприпасы и боевые патроны, которые затем незаконно переправлял к месту фактического проживания", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в ходе обысков в декабре 2019 года у обвиняемого обнаружили и изъяли 3 корпуса ручных гранат РГД-5, 4 взрывателя ручных гранат УЗРГМ (УЗРГМ-2), 1 запал от взрывателя ручных гранат типа УЗРГМ (УЗРГМ-2), боевые патроны, гранатометный выстрел ВОГ-25П, две стандартные 200 граммовые тротиловые шашки и половину 200 граммовой тротиловой шашки, картузного пороховой заряд к артиллерийским выстрелов раздельного гильзового заряжания массой 507,4 г и штык-нож.

Также 28 мая 2020 года военная прокуратура направила обвинительный акт в отношении обвиняемого военнослужащего-контрактника для рассмотрения по существу в Ичнянский районный суд Черниговской области.

Санкция ч. 1 ст. 263 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.