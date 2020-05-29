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01:47 29.05.2020

В Луганской области суд привлек к ответственности организатора незаконного референдума 2014 года

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В Луганской области суд привлек к ответственности организатора незаконного референдума 2014 года

В Луганской области суд приговорил организатора незаконного референдума в 2014 году к 5 годам лишения свободы с освобождением от отбывания наказания с испытательным сроком, сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"26 мая 2020 года суд признал данное лицо виновным в совершении уголовного преступления по ст. 110 УК Украины "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины". Учитывая чистосердечное раскаяние и активное способствование раскрытию преступления суд назначил женщине наказание в виде 5 лет лишения свободы с освобождением от отбывания наказания с испытательным сроком", - говорится в сообщении.

Сотрудники Луганского пограничного отряда из состава Объединенных сил установили, что жительница Станично-Луганского района Луганской области была организатором т. н. "Референдума о государственной самостоятельности Луганской Народной Республики". Женщина выполняла функции "члена избирательной комиссии" на "референдуме", в частности осуществляла учет лиц, принимавших участие в голосовании, выдавала бюллетени, а также следила за процессом голосования.

По собранной пограничниками доказательной базой в отношении гражданки правоохранительные органы провели соответствующие следственные действия и передали дело в суд.

Теги: #референдум #организатор #украина #суд #луганская_область
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