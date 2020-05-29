Из-за халатности мастера Гутянского лесхоза ущерб от незаконных вырубок превысил 5,5 млн. грн

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в Полтаве сообщили о подозрении в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины) мастеру леса ГП "Гутянское лесное хозяйство".

"По предварительной информации, мастер леса из-за ненадлежащего исполнения должностных обязанностей допустил незаконную рубку более 500 деревьев разных пород на территории лесничества. В результате таких действий государство понесло убытки более 5,5 млн.грн", - сообщается на официальном сайте ГБР.

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет прокуратура Харьковской области. Оперативное сопровождение - Управление стратегических расследований в Харьковской области ДСР Нацполиции.