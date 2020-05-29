События

00:13 29.05.2020

Трампу не нравится Twitter, однако удалять из соцсети свою страницу он не собирается

1 мин читать
Трампу не нравится Twitter, однако удалять из соцсети свою страницу он не собирается

Президент США Дональд Трамп заявил, что, несмотря на недовольство деятельностью Twitter, не будет удалять свой аккаунт, так как он необходим для общения с американским народом.

"Если бы у нас действительно были объективные СМИ, я бы сделал это быстро (удалил бы страницу в твиттере - ИФ)", - сказал он журналистам в Белом доме.

Трамп подчеркнул, что считает Twitter не свободной платформой для выражения мнения, а скорее неким редактором, "который продвигает свою точку зрения". Аналогичные претензии у него - к Google, Facebook и к другим соцсетям.

По мнению президента, в настоящее время у соцсетей больше влияния на людей, чем у СМИ.

Трамп вновь пригрозил, что может решить вообще закрыть Twitter, однако признал, что сначала должен проконсультироваться с юристами.

Трамп - очень активный пользователь Twitter, Facebook, Instagram. Он считает, что через эти соцсети может доносить свою точку зрения до избирателей, минуя СМИ, многие из которых, по его мнению, необъективны и помогают демократам вести против него борьбу.

Теги: #сша #twitter #трамп
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

00:05 29.05.2020
Трамп подписал указ, нацеленный на регулирование деятельности соцсетей

Трамп подписал указ, нацеленный на регулирование деятельности соцсетей

22:46 28.05.2020
Саммит G7 рассчитывают провести в Вашингтоне, его участники положительно относятся к этой идее

Саммит G7 рассчитывают провести в Вашингтоне, его участники положительно относятся к этой идее

15:42 28.05.2020
Apple возобновляет работу магазинов в США, доведет число открытых точек до 135 к концу недели

Apple возобновляет работу магазинов в США, доведет число открытых точек до 135 к концу недели

14:20 28.05.2020
Новые санкции США на проект "Северный поток-2" не изменят планов России по этому газопроводу, заявляют в Кремле

Новые санкции США на проект "Северный поток-2" не изменят планов России по этому газопроводу, заявляют в Кремле

10:32 28.05.2020
Китай выступил против вынесения вопроса Гонконга на заседание СБ ООН

Китай выступил против вынесения вопроса Гонконга на заседание СБ ООН

10:01 28.05.2020
Трамп в четверг подпишет указ, направленный против соцсетей

Трамп в четверг подпишет указ, направленный против соцсетей

09:49 28.05.2020
Канадский суд постановил продолжить рассмотрение дела об экстрадиции финдиректора Huawei в США

Канадский суд постановил продолжить рассмотрение дела об экстрадиции финдиректора Huawei в США

09:21 28.05.2020
Экономическая активность в США продолжает падать, бизнес пессимистичен в прогнозах - Beige Book

Экономическая активность в США продолжает падать, бизнес пессимистичен в прогнозах - Beige Book

07:59 28.05.2020
Пентагон заявил о прогрессе в реформах в Украине, готовится оказать Киеву дополнительную помощь

Пентагон заявил о прогрессе в реформах в Украине, готовится оказать Киеву дополнительную помощь

05:27 28.05.2020
Трамп пригрозил наложить вето на программу слежки FISA

Трамп пригрозил наложить вето на программу слежки FISA

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Допроса Порошенко 29 мая не будет, поскольку вызовы через "видосики" на сайте ГБР не предусмотрены законом – адвокаты

Нардеп Довгий задекларировал квартиру и активы жены

В полночь Украина возобновит работу 66 пунктов пропуска на границе со странами ЕС и Молдовой

На следующем заседании ТКГ будут обсуждаться сформированные списки для взаимного освобождения удерживаемых лиц

В Киеве второй день количество вылечившихся от коронавируса больше, чем заболевших – Кличко

ПОСЛЕДНЕЕ

В Полтавской области произошла смертельная авария с участием полицейских

Эстония разрешит с 1 июня пересекать свою границу людям из ЕС или стран Шенгенского договора

Бахматюк считает политически ангажированным решение апелляционной палаты ВАКС о заочном аресте и обратится в международные суды

Шмыгаль: Кабмин системно решит проблему обеспеченности медиков, работающих с Covid-19

Во Франции со 2 июня откроют рестораны и кафе

Зеленский наградил орденом Богдана Хмельницкого умершего в зоне ООС полковника-танкиста Межакова

Кабмин утвердил программу предоления последствий пандемии коронавируса с условием дальнейшей доработки

Домашний арест экс-нардепа Микитася заменен на арест с правом залога в 100 млн грн

Апелляционная палата ВАКС избрала экс-владельцу VAB Банка Бахматюку меру пресечения в виде содержания под стражей

Допроса Порошенко 29 мая не будет, поскольку вызовы через "видосики" на сайте ГБР не предусмотрены законом – адвокаты

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА