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00:05 29.05.2020

Трамп подписал указ, нацеленный на регулирование деятельности соцсетей

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Трамп подписал указ, нацеленный на регулирование деятельности соцсетей

Президент США Дональд Трамп подписал указ, который, как ожидается, даст властям больше возможностей для регулирования деятельности соцсетей, сообщает Белый дом.

Журналисты не присутствовали на церемонии подписания. Текст указа пока не опубликован.

Накануне Трамп заявил, что может ввести меры по регулированию деятельности соцсетей или вообще закрыть их, так как они, по его мнению, стремятся помешать республиканцам выражать свои взгляды.

"У республиканцев сложилось ощущение, что соцсети на своих платформах полностью заглушили голоса консерваторов. Мы будем жестко регулировать их (соцсетей) деятельность или вообще закроем их, так как не можем допустить такое развитие событий", - написал он ранее в своем твиттере.

Ранее Twitter присвоила одному из сообщений Трампа маркировку, которая указывала, что "твит" может содержать недостоверную информацию.

Трамп - очень активный пользователь соцсетей. Он ежедневно публикует многочисленные сообщения в Twitter. Недавно президент рассказал, что пишет их либо самостоятельно, либо, когда нет времени, диктует текст помощнику. Также сообщения от Трампа регулярно появляются в Facebook и Instagram. Как его сторонники, так и противники, как правило, активно оставляют комментарии к публикациям.

Трамп объяснял, что считает соцсети способом обращаться напрямую к американцам, без посредничества СМИ, многие из которых, по его мнению, лишь распространяют фейковые новости о его деятельности.

Теги: #президент #сша #указ #соцсети
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